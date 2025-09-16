Conclusa la tre giorni di Azzurra Libertà, la festa nazionale dei giovani di Forza Italia tenutasi a San Benedetto del Tronto il 12-14 settembre, cui ha preso parte con determinazione una delegazione di Forza Italia Giovani della provincia di Brindisi guidata dal brindisino Donato Maggi (Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Brindisi) che ha contribuito attivamente ai tavoli tematici, portando sul tavolo nazionale le istanze e le priorità del territorio pugliese.

Oltre 1300 giovani provenienti da tutta Italia per dibattere e confrontarsi sui grandi temi nazionali e internazionali, insieme a ministri, parlamentari, e amministratori locali.

Una straordinaria occasione di formazione politica, confronto e condivisione di idee, che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze animati dalla passione civica.

Durante la manifestazione si è discusso di giovani e lavoro, energia nucleare, crescita economica, benessere psicologico, intelligenza artificiale e politica estera. Tanti gli interventi di rilievo: dal ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, al ministro degli Esteri Antonio Tajani, fino ai parlamentari del gruppo azzurro che hanno incoraggiato i giovani a non abbandonare la politica, ma a viverla come strumento di cambiamento reale, tra cui il Segretario Regionale FI e deputato brindisino On. Mauro D’Attis che nei giovani di FI ha maturato la giusta esperienza, ricoprendo in passato il ruolo di Vice Segretario Nazionale dei Giovani di Forza Italia.

Ad oggi continua a ricordare come sia importante stare a fianco della propria comunità, perchè la gestione della cosa pubblica significa risolvere i problemi della gente.

Donato Maggi (Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Brindisi): “A San Benedetto del Tronto abbiamo dimostrato che Forza Italia Giovani non è solo futuro, ma protagonista del presente. Noi giovani, preparati e determinati abbiamo portato sul tavolo nazionale proposte concrete, visione e la voce della Puglia, una terra che ha bisogno di opportunità vere, di infrastrutture, di investimenti.

La politica o si fa con passione e con idee forti, oppure è soltanto vuota retorica. Noi abbiamo scelto di stare dalla parte del fare”.