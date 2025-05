L’Amministrazione Comunale ha approvato un pacchetto di misure da 255 mila euro da destinare ad attività dal forte impatto sociale.

“Con queste somme di bilancio – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo deciso di finanziare i contributi per il sostegno agli affitti, la realizzazione del centro estivo comunale e il sostegno alle madri sole e ai nuclei monogenitoriali colpiti da vedovanza. Si tratta di tre provvedimenti tra loro diversi che rispondono a bisogni presenti nella nostra comunità. Il bilancio del Comune, da solo, non può contrastare tutte le criticità, ma lavoriamo per tutelare i diritti dei più fragili.”

I tre provvedimenti adottati dalla Giunta comunale danno indirizzo all’ufficio servizi sociali per la predisposizione del bando per i contributi agli affitti riferiti all’annualità 2023, finanziato con 150 mila euro, per la realizzazione del centro estivo comunale, finanziato con 85 mila euro, e per il rinnovo dell’avviso pubblico per l’erogazione di sostegni economici a favore dei figli riconosciuti dalle sole madri e dei nuclei monogenitoriali colpiti da vedovanza, finanziato con 20 mila euro.

“Abbiamo destinato importanti risorse di bilancio – conclude l’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Bellanova – per garantire servizi essenziali alle famiglie francavillesi. Dal diritto alla casa alla socialità dei più giovani, senza dimenticare le madri sole e i nuclei monogenitoriali colpiti da vedovanza. Si tratta di misure fondamentali di protezione sociale in un momento storico caratterizzato da grandi difficoltà economiche che stanno colpendo in particolare i nuclei familiari con fragilità.”

I bandi relativi alle attività finanziate saranno pubblicati nei prossimi giorni.

