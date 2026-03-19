Si terrà martedì 24 marzo, alle ore 17.00 in via Benanduci a Francavilla Fontana, la cerimonia di inaugurazione di un’epigrafe commemorativa in marmo dedicata a San Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Madonna di Pompei, proclamato Santo il 19 ottobre 2025 da Papa Leone XIV.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Antonello Denuzzo. Interverranno il sindaco di Latiano Cosimo Maiorano e il Vescovo della Diocesi di Oria, S.E. Mons. Vincenzo Pisanello. L’incontro sarà accompagnato dalle letture di Tani Roma, tratte dal volume “Storia del Santuario di Pompei”, dello stesso Bartolo Longo, che documenta con partecipazione e precisione i fatti legati alla sua permanenza in città.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, intende restituire alla memoria collettiva un episodio di particolare rilievo nella storia civile della città. Il 24 marzo 1846, infatti, Bartolo Longo fece ritorno a Francavilla Fontana, città che amava definire la sua “seconda patria”, avendo trascorso una importante parte della sua giovinezza presso il Collegio delle Scuole Pie.

Durante quella visita, accolto con grande partecipazione dalla comunità locale, Longo fu ospitato nella dimora del sindaco dell’epoca, il Cavaliere Giovanni Galante, proprio in via Benanduci. In quei giorni incontrò notabili, professionisti, membri del clero e cittadini, raccogliendo offerte destinate alla costruzione del nascente Santuario di Pompei. La risposta dei francavillesi fu straordinaria: vennero raccolte 490 lire, una cifra che lo stesso Longo definì “favolosa per quei tempi”. Francavilla Fontana fu così la prima città delle Puglie a sostenere concretamente il progetto, contribuendo in maniera significativa all’avvio di una delle più importanti opere di impegno sociale e solidarietà del XIX secolo.

A testimonianza di questo legame storico, il Comune ha promosso l’apposizione dell’epigrafe sull’edificio che fu teatro di quell’incontro, con il consenso dell’attuale proprietario, il professor Stefano Calò.

“Con questa iniziativa” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo, “la città rinnova il proprio legame con una figura che ha segnato la storia culturale del Paese. Francavilla ha avuto un ruolo importante nella formazione di Bartolo Longo: qui, negli anni delle Scuole Pie, si sono costruiti legami, esperienze e riferimenti che hanno inciso profondamente nel suo percorso umano. È motivo d’orgoglio sapere che la nostra comunità fu tra le prime a sostenere il suo grande progetto sociale e riscoprire così anche il suo affetto, evidentemente ricambiato, per Francavilla”.