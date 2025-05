Giovedì 15 maggio si è tenuto a Castello Imperiali il sorteggio degli scrutatori in vista delle prossime consultazioni referendarie in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno.

A seguire l’elenco dei nominativi sorteggiati:

Andriulo Cosimo (22/09/1972), Andriulo Carmelo (27/03/1970), Aprile Concetta (04/10/1969), Attanasi Vincenza (13/07/1974), Attanasi Clotilde (31/05/1947), Barbaro Cosimo (17/08/1977), Benvenuto Vita (05/07/1971), Birtolo Anna (15/11/1960), Bungaro Cosimo (25/09/1998), Cafueri Vincenzo (07/08/1979), Calò Iolanda (03/07/1937), Calò Carmela (19/01/1972), Calò Stefano (07/12/1985), Calò Patrizia (09/07/1973), Candita Maria Concepita (09/05/1944), Cannalire Maria (12/04/1973), Capuano Marianna (01/04/1998), Carucci Vito (02/04/1965), Casale Grazia (27/11/1959), Cavallo Grazia (10/08/1964), Cavallo Rosy (09/07/1982), Cervellera Tommaso (10/11/1965), Chirico Vito (05/02/1970), Ciraci’ Cosimo (05/08/1948), Convertino Antonella (29/04/1979), Corvino Francesco (21/09/1943), D’angela Serafino (07/11/1982), De Vito Michele (14/12/1973), Della Corte Maria (02/09/1948), Della Corte Filomena (12/06/1948), Di Castri Angelo (30/01/1962), Di Coste Francesco (08/01/1968), Di Coste Cosima (17/05/1963), Di Coste Carmela (02/08/1957), Di Gregorio Maddalena (30/06/1976), Di Palmo Rosa (01/05/1972), Di Presa Maria Fontana (06/03/1980), Di Summa Euprepio (22/07/1981), Dilettis Francesco (07/12/1973), Donatiello Pompea (22/07/1961), Donzelli Filomena (08/02/1948), Eletto Miranda (07/01/1970), Elia Antonietta (17/02/1969), Filomena Mirko (15/03/1974), Flora Cosimo (09/05/1981), Franciosa Laura (01/02/1999), Galasso Antonella (26/11/1970), Gerunda Giovanni (17/12/1985), Guarino Cosimo (04/02/1970), Incalza Cosma Emiliano (31/01/1974), Iurlaro Vincenzo (04/01/1951), Lamendola Concettina (15/01/1975), Lerna Carmen (28/06/1971), Lerna Antonella (12/05/1975), Lippolis Menotti (30/05/1988), Lombardi Giuseppina (15/09/1971), Lombardi Angelo (07/11/1974), Longo Carmen (11/07/1973), Lucchese Salvatore (22/08/1961), Lupo Cosimo (21/03/1969), Marinosci Sabina (02/09/1971), Memmola Vincenzo (31/10/1960), Meo Salvatore (23/07/1969), Meo Pasquale (20/03/1969), Miano Valentina (11/06/1985), Nardelli Lucia (18/03/1964), Nardelli Angelo (15/01/1990), Nigro Maria Carmela (29/11/1973), Ottodo Antonio (06/04/1970), Palazzo Carmen (31/03/1998), Passaro Rossella (26/04/1974), Patrono Lucia (18/03/1957), Pesce Maria Fontana (20/04/1969), Pozzessere Giorgio (14/01/1991), Redi Antonio (18/11/1979), Romata Leonardo (14/12/1963), Saponaro Cosima (04/03/1966), Saponaro Antonio (01/02/1969), Saponaro Vincenzo (16/03/1972), Saracino Cosimo (11/08/1959), Solazzo Gabriella (07/03/1976), Spalluto Vittorio (06/01/1975), Spirito Raffaele (09/09/1982), Sportillo Pompea (08/11/1971), Tardio Giuseppe (15/06/1957), Tatarano Palma (24/02/1985), Trisolino Raffaele (29/01/1955), Vacca Anna (11/01/1965), Vacca Giuseppe (03/11/1981), Vecchio Carolina (10/01/1971), Vitrugno Anna (01/06/1949), Zizzo Maria Fontana (05/01/1963).

Si voterà domenica 8 giugno, dalle 7.00 alle 23.00, e lunedì 9 giugno, dalle 7.00 alle 15.00. La cittadinanza è chiamata ad esprimersi su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I referendum, indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2025 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 31 marzo 2025), sono: «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione», «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale», «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi», «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione», «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».