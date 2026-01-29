Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato del Commissariato PS di Mesagne è intervenuta presso una tabaccheria della cittadina messapica dopo aver ricevuto una segnalazione di furto. Mentre la Volante del Commissariato P.S. di Mesagne, era impegnata nelle primissime attività di accertamento, è arrivata un’altra segnalazione di furto in atto presso una tabaccheria di Latiano, pertanto la Volante, avendo acquisito sufficienti elementi circa la vettura utilizzata dagli autori del furto a Mesagnesi portava immediatamente in direzione di Latiano percorrendo una strada interpoderale presumendo che potesse essere utilizzata come via di fuga. L’intuizione dei poliziotti è stata felice in quanto nei pressi della Circonvallazione sud, i poliziotti intercettavano l’auto degli autori del furto che, dopo un breve inseguimento, per evitare di essere arrestati abbandonavano l’auto dileguandosi nelle campagne circostanti. Le ricerche degli autori del furto proseguono a cura degli investigatori del Commissariato P.S. di Mesagne con tutti gli elementi acquisiti e repertati nell’immediatezza anche in seguito al sopralluogo effettuato con il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Brindisi.

Il tempestivo intervento della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Mesagne, ha permesso di recuperare l’auto, risultata rubata nella stessa notte a Mesagne, e tutta la merce rubata da entrambi i locali tabacchi di Mesagne e Latiano, tra cui diverse decine di pacchi di sigarette e “gratta e vinci”, oltre agli armesi utilizzati per le effrazioni.

Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, l’auto rubata e tutto ciò che era stato rubato presso le rivendite di tabacchi è stato riconsegnato ai proprietari.