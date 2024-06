Il Comune di Fasano, premesso che dal 13 al 15 giugno si svolgerà nel territorio comunale il Vertice dei Capi di Stato e di Governo nell’ambito della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7), ha predisposto un piano di viabilità per le due distinte manifestazioni di protesta che si terranno nelle giornate del 14 e 15 giugno.

IL 14 GIUGNO 2024

Dalle ore 15.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) in ambo i lati, con conseguente interruzione totale del transito veicolare, sulle seguenti strade: Piazza Ciaia (intero perimetro stradale); Via San Nicola, nel tratto compreso tra via Murri e Piazza Ciaia; C.so G. Garibaldi, nel tratto compreso tra via Mogavero e Piazza Ciaia; C.so V. Emanuele, nel tratto compreso tra Piazza Ciaia e via Egnazia.

Dalle ore 15.00 e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) in ambo i lati, con conseguente interruzione totale del transito veicolare a partire dalle ore 16.00 e comunque fino a cessate esigenze, sulle seguenti strade: Via Giardinelli, nel tratto compreso tra via P. Nenni e via della Resistenza; Via della Resistenza, nel tratto compreso tra via Virgilio e via S. Francesco da Paola; Via Nazionale dei Trulli, nel tratto compreso tra via della Resistenza e via Roma; Via Roma, nel tratto compreso tra via San Lorenzo e via degli Astronauti; Via San Lorenzo, nel tratto compreso tra via Brodolini e via Roma; Via Mignozzi, nel tratto compreso tra via Roma e via Piave; Via Piave, nel tratto compreso tra via Cenci e Piazza A. Moro; Via S. Francesco da Paola, nel tratto compreso tra Piazza A. Moro e viale della Resistenza.

Nell’abitato di Fasano nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade: da viale Pietro Nenni a via Giardinelli; da via Alpi ad via Giardinelli; via Gravinella, nel tratto ricompreso tra via Giardinelli e via Virgilio; via Unità D’Italia, nel tratto ricompreso tra via Nazionale dei Trulli e via Torricelli; da via Meucci, via San Lorenzo, via Colucci, via Tommaseo a via Roma; da via Paisiello ad via Nazionale dei Trulli; da via Roma, via Paisiello ad via degli Astronauti; da C.so G. Garibaldi, via Colucci ad via Roma; da via degli Astronauti ad via Mignozzi; da via Montanaro a via Mignozzi; da via Caroli a via Cenci; da via Zoo Safari a via Piave; da via Gramsci a via Piave; via Paolo VI a via Piave; da via Piemonte a via Piave; da via E. Toti ad via Piave; da via Passavalli a via della Resistenza; da via F.lli Rosselli a via Giardinelli; da via De Gasperi a via della Resistenza; da via Murri a via Nazionale dei Trulli; da via De Giosa a via Roma; da via Bianchi a via Roma; da via Adami a via Roma; da via Venafra a via Roma; da via Sant’Antonio a via Mignozzi.

A partire dalle ore 16.00 e comunque fino a cessate esigenze, il cambio temporaneo del senso di marcia, con conseguente istituzione del divieto di sosta a partire dalle ore 15.00 (con rimozione coatta) in ambo i lati, sulle seguenti strade: via Montanaro con circolazione consentita lungo la direttrice via Passiatore – via Venafra; via Caroli con circolazione consentita lungo la direttrice via dello Zoo Safari e via Piave.

A partire dalle ore 15.00 e comunque fino a cessate esigenze, si istituisce su via Don Tonino Bello, prospiciente l’area di parcheggio, il capolinea dei mezzi di trasporto pubblico in sostituzione del capolinea di viale della Resistenza. I posti riservati alle predette FERMATE dei BUS di linee Urbane ed Extraurbana dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario per effettuare la salita e la discesa di passeggeri. Terminate queste operazioni il BUS dovrà riprendere immediatamente la marcia per consentire ad altri BUS di poter effettuare le stesse operazioni. Per nessun motivo detti posti potranno essere utilizzati per le soste prolungate dei BUS di linee sia Urbane che Extraurbane.

A partire dalle ore 15.00 e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) in ambo i lati, sulle seguenti strade: Via De Carolis (intero perimetro stradale); viale Longo (intero perimetro stradale).

IL 15 GIUGNO 2024

Dalle ore 09.00 alle 12.00 e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) in ambo i lati, con conseguente interruzione totale del transito veicolare, sulle seguenti strade: Piazza Ciaia (intero perimetro stradale); Via San Nicola, nel tratto compreso tra via Murri e Piazza Ciaia; C.so G. Garibaldi, nel tratto compreso tra via Mogavero e Piazza Ciaia; C.so V. Emanuele, nel tratto compreso tra Piazza Ciaia e via Egnazia.

Dalle ore 12.00 e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) in ambo i lati, con conseguente interruzione totale del transito veicolare a partire dalle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze, sulle seguenti strade: Largo Palmina Martinelli (intero perimetro stradale); via Giardinelli, nel tratto compreso tra via P. Nenni e via della Resistenza; via della Resistenza, nel tratto compreso tra via Virgilio e via S. Francesco da Paola; via Nazionale dei Trulli, nel tratto compreso tra via della Resistenza e via Roma; via Roma, nel tratto compreso tra via San Lorenzo e via degli Astronauti; via San Lorenzo, nel tratto compreso tra via Brodolini e via Roma; Via Mignozzi, nel tratto compreso tra via Roma e via Piave; via Piave, nel tratto compreso tra via Cenci e Piazza A. Moro; Via S. Francesco da Paola, nel tratto compreso tra Piazza A. Moro e viale della Resistenza.

Nell’abitato di Fasano nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade: da viale Pietro Nenni a via Giardinelli; da via Alpi a via Giardinelli; via Gravinella, nel tratto ricompreso tra via Giardinelli e via Virgilio; via Unità D’Italia, nel tratto ricompreso tra via Nazionale dei Trulli e via Torricelli; da via Meucci, via San Lorenzo, via Colucci, via Tommaseo a via Roma; da via Paisiello a via Nazionale dei Trulli; da via Roma, via Paisiello a via degli Astronauti; da C.so G.Garibaldi, via Colucci a via Roma; da via degli Astronauti a via Mignozzi; da via Montanaro a via Mignozzi; da via Caroli a via Cenci; da via Zoo Safari a via Piave; da via Gramsci a via Piave; da via Paolo VI a via Piave; da via Piemonte ad via Piave; da via E. Toti ad via Piave; da via Passavalli a via della Resistenza; da via F.lli Rosselli a via Giardinelli; da via De Gasperi a via della Resistenza; da via Murri a via Nazionale dei Trulli; da via De Giosa a via Roma; da via Bianchi a via Roma; da via Adami a via Roma; da via Venafra a via Roma; da via Sant’Antonio a via Mignozzi.

A partire dalle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze, il cambio temporaneo del senso di marcia, con conseguente istituzione del divieto di sosta a partire dalle ore 12.00 (con rimozione coatta) in ambo i lati, sulle seguenti strade: via Montanaro con circolazione consentita lungo la direttrice via Passiatore – via Venafra; via Caroli con circolazione consentita lungo la direttrice via dello Zoo Safari e via Piave.

A partire dalle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze, si istituisce in via Don Tonino Bello, prospiciente l’area di parcheggio, il capolinea dei mezzi di trasporto pubblico in sostituzione del capolinea di viale della Resistenza. I posti riservati alle predette FERMATE dei BUS di linee Urbane ed Extraurbana dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario per effettuare la salita e la discesa di passeggeri. Terminate queste operazioni il BUS dovrà riprendere immediatamente la marcia per consentire ad altri BUS di poter effettuare le stesse operazioni. Per nessun motivo detti posti potranno essere utilizzati per le soste prolungate dei BUS di linee sia Urbane che Extraurbane.

A partire dalle ore 12.00 e comunque fino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) in ambo i lati, sulle seguenti strade: Via De Carolis (intero perimetro stradale); viale Longo (intero perimetro stradale).

