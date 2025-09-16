September 16, 2025
Francavilla Fontana può essere orgogliosa di annoverare tra i suoi figli più illustri il Professor Gaetano Piro, Maestro Scultore che con la sua genialità ha saputo dare vita a un’arte senza tempo. A conferma di ciò, nei giorni scorsi gli è stato conferito un ulteriore e prestigiosissimo riconoscimento internazionale, il Collectors Art Prize | Art Legends of Our Time, assegnato dal Contemporary Art Curator Magazine.

Il premio, riservato ad artisti il cui lavoro ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte, consacra ufficialmente Gaetano Piro come una leggenda dell’arte internazionale, riconoscendone la straordinaria capacità di trasmettere emozioni universali attraverso le sue sculture.

Il Maestro, scomparso prematuramente nel 2020, continua a ricevere onorificenze e tributi da parte del mondo culturale, a testimonianza che l’arte autentica è immortale e che il suo messaggio, scolpito nel legno e nella pietra, resta vivo e vitale.

Ogni riconoscimento che arriva oggi al suo nome rappresenta non solo un omaggio alla sua grandezza, ma anche un motivo di orgoglio per la comunità di Francavilla Fontana, che continua a vedere nel suo Maestro un ambasciatore universale di bellezza e spiritualità.

L’eredità di Gaetano Piro, dunque, non conosce confini né tempo: le sue opere continuano a parlare al cuore delle persone e a tenere viva la sua memoria, nella certezza che la sua arte resterà per sempre patrimonio condiviso dell’umanità.

