Prenderà il via il prossimo venerdì 13 giugno 2025 l’iniziativa finanziata all’intervento 5.1 “Attuare una campagna di sensibilizzazione sulla tutela e corretta gestione del paesaggio” del Piano di Azione Locale (PAL) 2014 -2022 del GAL ALTO SALENTO 2020.

La misura d’intervento, nel suo complesso, mira a dare valore alle produzioni agrarie dell’Alto Salento legate ai paesaggi rurali della Piana degli oliveti monumentali, della Murgia dei trulli e della Piana brindisina, accompagnando gli imprenditori agricoli, agrituristici e i giovani agricoltori dell’area in un percorso di aggiornamento volto a rafforzare le filiere e la capacità di affrontare i mercati locali e internazionali. Le attività informative hanno lo scopo di far conoscere esperienze significative di rigenerazione agraria, di diversificazione e rafforzamento delle produzioni agricole dell’Alto Salento.

Venerdì 13 giugno presso la sede del GAL prende avvio un ciclo di 13 incontri informativi con esperti del settore. I successivi incontri si terranno presso cantine e aziende vitivinicole del territorio sui seguenti argomenti:

• analisi della filiera vitivinicola dell’Alto Salento

• conoscere i vini dell’Alto Salento

• produzioni vitivinicole e nuove forme di marketing di prodotto e territorio

• comunicare il prodotto vino e il suo territorio

• nuovi scenari nel settore dell’enoturismo

• il paesaggio agrario dell’Alto Salento legato alla vite

I fruitori dei seminari di informazione sono operatori del mondo agricolo, ma anche quanti fossero interessati ad approfondire la conoscenza della filiera vitivinicola nell’Alto Salento

Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano, come da calendario allegato e si concluderanno entro il 17 luglio.

La partecipazione agli incontri informativi è gratuita, al termine del percorso informativo verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni, scrivere a info@galaltosalento2020.it