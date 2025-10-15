Dopo il successo della prima fase, San Pancrazio Salentino rinnova il progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, promosso dalla Regione Puglia attraverso la Sezione Politiche Giovanili e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. Il Nodo locale che è il Centro Polifunzionale “Pancrazio Gennaro” in via Manisco 1, nasce in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di offrire ai giovani tra i 15 e i 35 anni un punto di riferimento concreto per costruire il proprio percorso di crescita personale e professionale.

Con questa seconda fase del progetto Galattica, i giovani di San Pancrazio Salentino potranno sperimentare i propri talenti scegliendo tra una serie di laboratori, individuando il percorso di formazione o semplicemente continuando a vivere degli spazi del Nodo pensati per lavorare insieme e sviluppare creatività.

Il progetto mette a disposizione uno spazio aperto e gratuito, dove informarsi, formarsi e trovare nuovi stimoli. È un luogo pensato per chi desidera orientarsi nel mondo del lavoro, sperimentare passioni, scoprire nuovi ambiti e partecipare ad attività che favoriscono la creatività, l’inclusione e l’autoimprenditorialità.

A San Pancrazio Salentino, i giovani potranno partecipare a laboratori esperienziali dedicati a diversi ambiti: dalla musica con lo studio della chitarra, alla regia teatrale, cinematografica e televisiva con il laboratorio Oltre lo stigma, passando per la decorazione e pittura fino al laboratorio di ecosostenibilità e rispetto della natura.

In programma anche giornate tematiche su lavoro, inclusione, creatività e autoimprenditorialità, pensate per approfondire argomenti attuali e stimolare il confronto. Inoltre, sono attivi sportelli di consulenza gratuita per ricevere supporto sull’orientamento scolastico e professionale, insieme a spazi dedicati allo smartworking e al coworking, dove studiare, lavorare o sviluppare idee imprenditoriali.

Tutte le informazioni sui laboratori, i workshop e gli sportelli sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/GalatticaSanPancrazioSalentino.