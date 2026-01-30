Secondo quanto stabilito nell’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brindisi, scade il 28 febbraio 2026 il termine di presentazione delle candidature per la nomina del “Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Nell’Avviso, a firma del presidente del Consiglio comunale, Gabriele Antonino, si pone in evidenza, innanzi tutto, che “tale figura ha il compito di promuovere il pieno rispetto dei diritti dei minori e di prevenire ogni forma di discriminazione o abuso, stimolando l’Amministrazione comunale a adottare iniziative e raccomandazioni volte a tutelare i cittadini più giovani”. Tale organo unipersonale, “che svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza da qualsiasi istituzione, pubblica o privata” e senza forme di controllo gerarchico o funzionale, ha durata triennale ed ha carattere “onorario”, cioè svolto a titolo gratuito e può essere rinnovato per una sola volta.

Per presentare la candidatura va utilizzato l’apposito modello di domanda debitamente compilato e ad esso va allegata la documentazione richiesta. Il tutto va trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Come riferito innanzi, il termine di presentazione delle candidature scade sabato 28 febbraio 2026.