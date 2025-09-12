September 12, 2025
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente registrati, in attuazione degli interventi della Regione Puglia sulla prevenzione e il controllo del randagismo felino. L’iniziativa è promossa dal Servizio veterinario sanità animale area funzionale A (che fa parte del Dipartimento di prevenzione della Asl) e si concluderà il 31 dicembre.

“Nel 2023 e 2024 – spiega il medico veterinario Donato Sole, responsabile del progetto – sono state oltre 1.600 le sterilizzazioni effettuate e più di 200 le colonie censite. Dal novembre 2016 a tutto il 2024 sono stati sterilizzati 5.478 gatti e censite 863 colonie. L’attività – prosegue – è organizzata in quattro sedute operatorie settimanali in tre ambulatori Asl dislocati sul territorio provinciale a Brindisi, Cisternino e Francavilla Fontana. Oltre alla sterilizzazione è prevista anche l’applicazione di microchip con inserimento nella Banca Dati dell’anagrafe informatizzata”.
Il gestore della colonia felina registrata potrà prenotare la sterilizzazione e poi garantirà il trasporto nell’ambulatorio, il ritiro dopo l’intervento e la reimmissione nell’habitat di origine.
Per informazioni: 333. 473.9698.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI

