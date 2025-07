Da tempo l’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sostiene e promuove una campagna nazionale per il RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA.

L’ANPI è convinta che la soluzione dei due Stati, con la coesistenza di Palestina e Israele, sia l’unico modo per garantire pace e sicurezza nella regione.

SALVIAMO GAZA, l’ANPI, innanzi allo sterminio a Gaza che è un territorio martoriato, dove milioni di persone sono volutamente affamate e costrette in una perenne e strumentale emergenza umanitaria che ha già provocato più di 50.000 morti, oltre a 18.000 bambini uccisi da un criminale e inarrestabile disegno omicida.

Il riconoscimento dello Stato di Palestina è fondamentale per raggiungere una soluzione pacifica e duratura al conflitto israelo-palestinese. Un riconoscimento, basato sulla coesistenza di due stati con confini riconosciuti per evitare che avvengano disegni di pulizia etnica e che un popolo possa essere cacciato da una terra che gli appartiene.

L’ANPI da tempo è impegnata a promuovere una sottoscrizione nazionale per sostenere i bambini palestinesi ricoverati negli ospedali di Gaza.

L’ANPI chiede che ci sia uno straordinario impegno umanitario che superi gli schieramenti ed ogni cinico posizionamento politico. In tale logica l’Associazione da tempo invita i sindaci e i consigli comunali ad aderire all’ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

In questo scenario di assoluta emergenza umanitaria stride ciò che accaduto ad Oria perché l’argomento trattato è di una urgenza e gravità senza pari tale da ispirare gli appelli alla Pace degli ultimi due Papi…

ANPI BRINDISI e gruppo promotore ANPI ad Oria