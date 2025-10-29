Fare politica per me ha sempre rappresentato dare voce ai bisogni comuni e lavorare per risolverli. L’ho fatto fin dai tempi della scuola, con l’impegno nella rappresentanza studentesca, e dopo con l’esperienza del movimento “Ora tocca a noi” a Brindisi.

Insieme ai miei compagni di viaggio affronteremo questa campagna elettorale con lo stesso spirito, per dare voce alla nostra generazione e costruire una nuova fase di rinnovamento in Regione Puglia insieme ad Antonio Decaro.

Vogliamo dire basta alle beghe politiche ed ai personalismi che allontanano le persone dal voto. È giunto il momento di parlare di temi e visioni concrete, per avvicinare finalmente i giovani e i delusi alla politica.

Ancora una volta, dopo l’esperienza in Consiglio Comunale a Brindisi, siamo la grande novità di questa campagna elettorale, in cui giocherò il ruolo dell’outsider con l’obiettivo di costruire un nuovo percorso che metta in rete le giovani energie di tutta la Provincia di Brindisi.

Per rappresentare la Puglia del presente e del futuro, quella di chi ogni giorno crede e investe nel nostro territorio, di chi ha deciso di rimanere e di chi vuole ritornare.

È il momento di dire: Ora tocca a noi, in Puglia.

Giulio Gazzaneo – Candidato alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”