Un’esperienza che unisce memoria, creatività e dialogo tra generazioni.

Domenica 25 gennaio alle ore 11, il Castello Alfonsino – Forte a Mare ospita “Generazione a Confronto – Realizza il tuo stemma!”, un laboratorio creativo pensato per nonni, genitori e bambini.

L’attività invita le famiglie a riscoprire il valore della condivisione attraverso il linguaggio simbolico dell’araldica: colori, forme e figure diventano strumenti per raccontare storie, identità e legami familiari. Guidati in un percorso creativo, i partecipanti realizzeranno uno stemma che rappresenti ciò che li unisce, trasformando il tempo trascorso insieme in un momento di crescita e relazione.

Il laboratorio si svolge in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Castello Alfonsino, dove storia e paesaggio dialogano con l’esperienza educativa e culturale, rafforzando il legame tra patrimonio e comunità.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie e rientra in un più ampio programma di attività culturali e formative dedicate al benessere, all’educazione e alla partecipazione attiva.

Prenotazione obbligatoria su www. pastpuglia.it