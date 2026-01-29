Prende il via “Grandangolo, incontri per allargare gli orizzonti”, un ciclo di appuntamenti con cui la Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento” intende offrire alla cittadinanza occasioni per riflettere sui grandi temi del presente.

Il primo incontro – pensato in avvicinamento all’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica – avrà per titolo “Il lungo viaggio delle regole” e vedrà ospite Gherardo Colombo giovedì prossimo, 5 febbraio, alle ore 18:30 ne “La Saletta” (via Cavour, 6).

Gherardo Colombo, magistrato per oltre 30 anni, ha contribuito ad alcune inchieste celebri della storia nazionale, come quella sulla loggia P2 e “Mani pulite”. Dal 2007, da quando ha lasciato la magistratura, si dedica alla riflessione pubblica. Ha fondato per questo l’Associazione “Sulle Regole”, finalizzata a promuovere un’idea di società orizzontale e di democrazia partecipata, il rispetto delle regole, il valore di ogni individuo e i fondamenti costituzionali, attraverso il dialogo con la cittadinanza e, soprattutto, con le nuove generazioni.

L’incontro sarà l’occasione per riannodare i fili della lunga storia delle regole, a partire dalla madre di tutte le norme, la Costituzione della Repubblica, figlia del referendum istituzionale del 2 giungo 1946.

L’evento è realizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con Taberna libraria di Latiano e il sostegno di Famila Superstore.