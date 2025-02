Il Comune di Brindisi, tenendo fede al cronoprogramma concordato con il Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e la struttura di riferimento, ha completato l’iter di pubblicazione del bando di gara per l’adeguamento della viabilità in corrispondenza della Cittadella dello Sport, situata in contrada Masseriola.

L’intervento, finanziato nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026, interesserà le aree del PalaPentassuglia, del PalaMalagoli e della Pista di atletica “L. Montanile”, con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e garantire condizioni di maggiore sicurezza attraverso la riduzione di conflitti tra flussi veicolari.

Il progetto prevede, in particolare:

• la realizzazione di un’intersezione a rotatoria in corrispondenza del PalaPentassuglia, sulla SP 79 e su Via Arturo Martini (con relativo allargamento stradale);

• interventi sulla SS 16 per il miglioramento della viabilità;

• la creazione di un nuovo parcheggio a servizio del PalaPentassuglia

• manutenzione straordinaria del PalaPentassuglia e nuovo impianto di climatizzazione.

Parallelamente è in corso la valutazione, da parte della commissione giudicatrice, del progetto di riqualificazione dello stadio Fanuzzi, per un importo di 6 milioni di euro, anch’esso finalizzato a ospitare le competizioni previste nell’ambito dei Giochi.

Questi interventi rappresentano un passo fondamentale verso l’accoglienza degli atleti e del pubblico in vista della manifestazione sportiva internazionale prevista per giugno 2026, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel garantire infrastrutture moderne e funzionali.

