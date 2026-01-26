Un risultato di grande prestigio per la scuola e per lo sport scolastico brindisino è stato celebrato oggi con una cerimonia ufficiale di premiazione dedicata alla squadra di basket categoria Cadetti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giulio Cesare” di Brindisi, appartenente all’Istituto Comprensivo Commenda.

La squadra aveva preso parte, a fine maggio 2025, alle Finali Nazionali dei Giochi Studenteschi, disputate nella prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico di Roma, rappresentando la Puglia e la città di Brindisi con determinazione, correttezza e spirito di squadra. Tra le numerose delegazioni provenienti da tutta Italia, gli studenti della “Giulio Cesare” si sono distinti ottenendo un’eccellente qualificazione tra le prime quattro squadre a livello nazionale, risultato di assoluto rilievo per una scuola secondaria di primo grado.

Il traguardo raggiunto è frutto di un percorso costruito con impegno e passione, sotto la guida dei docenti di attività motoria e della prof.ssa Daniela Russo, docente di lingua inglese, che ha accompagnato e sostenuto il gruppo in tutte le fasi della competizione, valorizzando lo sport come strumento educativo e formativo.

Un sentito ringraziamento va anche al coach Luca Laghezza, che con grande disponibilità e spirito di collaborazione si è reso presente in diverse giornate di allenamento, contribuendo in maniera determinante alla preparazione tecnica e atletica del gruppo sportivo, accompagnandolo con professionalità e competenza dalla fase regionale fino alle finali nazionali dei Giochi Studenteschi.

La cerimonia di premiazione, svoltasi in data odierna, è stata ospitata nell’auditorium dell’Istituto, grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Oliva, che ha accolto studenti, famiglie e docenti per celebrare un risultato che rende onore all’intera comunità scolastica.

A consegnare i riconoscimenti è stato il prof. Vito Attorre, referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi e coordinatore del settore sportivo, che ha sottolineato il valore dei Giochi Studenteschi come esperienza di crescita, inclusione e cittadinanza attiva.

Alla premiazione dei giovani atleti, oltre alla prof.ssa Daniela Russo, erano presenti anche le docenti di Attività Motoria dell’Istituto Comprensivo Commenda, prof.ssa Silvia Lapomarda e prof.ssa Giovanna Di Gennaro, a testimonianza del lavoro di squadra e della sinergia educativa che caratterizza l’offerta formativa dell’istituto.

Protagonisti di questo importante risultato sono stati gli studenti:

• Luigi Brigida, capitano della squadra, attualmente frequentante il primo anno del Liceo Scientifico Sportivo “Fermi Monticelli” di Brindisi;

• Mario Galasso, iscritto al primo anno del Liceo Scientifico “Fermi Monticelli” di Brindisi;

• Matteo Bruno, anch’egli frequentante il primo anno del Liceo Scientifico “Fermi Monticelli” di Brindisi;

• Roberto Lafuenti, studente del primo anno dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Giorgi” di Brindisi.

Un ulteriore valore aggiunto al percorso dei ragazzi è rappresentato dall’impegno nelle società cestistiche del territorio:

Luigi Brigida e Mario Galasso fanno parte della squadra Under 15 Eccellenza della New Basket Brindisi – Valtur, mentre Roberto Lafuenti e Matteo Bruno militano nella ZBF Assi Basket Brindisi, realtà che contribuiscono quotidianamente alla crescita tecnica e umana dei giovani atleti.

Determinante, durante la competizione nazionale, è stata anche la leadership del capitano Luigi Brigida, capace di guidare il gruppo con maturità, spirito di sacrificio e senso di responsabilità, favorendo coesione e prestazioni di alto livello con il resto dei compagni gestendosi con grande bravura cambi e organizzazione di gioco.

La giornata odierna ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma una vera festa dello sport scolastico, espressione dei valori di rispetto, collaborazione, inclusione e impegno. Un successo che rimarrà nella memoria dei ragazzi e che conferma come la scuola possa essere un luogo privilegiato in cui sport e formazione procedono insieme.

La Scuola “Giulio Cesare” di Brindisi si conferma così una realtà capace di valorizzare il talento degli studenti e di promuovere lo sport come strumento educativo fondamentale, in grado di offrire opportunità di crescita personale e di affermazione anche a livello nazionale.