Il 25 maggio ricorre la “Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi” che come ogni anno, dal 1983 viene celebrata in ricordo del piccolo Ethan Patz, rapito a New York il 25 maggio 1979.

In occasione di tale ricorrenza, la Prefettura di Brindisi ha adottato una iniziativa finalizzata a prevenire e contrastare il fenomeno dell’allontanamento dei minori e degli adolescenti, spesso vittime di atti di bullismo, di cyberbullismo, di adescamento online nonché di abusi e maltrattamenti.

Nello specifico, ha realizzato l’unita brochure informativa volta, da un lato, a sensibilizzare i minori sulla necessità di imparare a riconoscere e a denunciare i su citati fenomeni, dall’altro lato a richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza di segnalare tempestivamente la scomparsa di una persona, specialmente di un minore, alla luce dei gravi rischi cui potrebbe essere esposto in caso di ritardo nell’attivazione delle ricerche.

Scarica la brochure:

GIORNATA BAMBINI SCOMPARSI brochure