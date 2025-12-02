In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si svolgerà a Torre Santa Susanna giovedì 4 dicembre l’incontro tematico dal titolo “Le buone prassi per valorizzare la disabilità. Dall’integrazione all’inclusione attiva”.

A partire dalle ore 16:30, presso l’aula consiliare in via Giotto, 3 – dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Torre Santa Susanna, On. Michele Saccomanno, e del Presidente del Consorzio AtsBR4 e Assessore comunale ai Servizi Sociali, avv. Lucrezia Morleo – gli interventi del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Torre Santa Susanna, dott. Antonio Trinchera, e della Garante delle persone con disabilità al Comune di Brindisi e Presidente della Consulta Servizi Sociali a Torre, dott.ssa Giuseppina Scarano. Sarà il dott. Antonio Calabrese, Coordinatore tecnico della Cabina di regia provinciale degli Ambiti Territoriali Sociali a soffermarsi sul tema “Spunti e riflessioni sulla normativa regionale per la disabilità”. A seguire, la dott.ssa Paola Gigliola, assistente sociale presso il Consorzio BR4 presenterà esempi di progettualità per il Dopo di Noi attivati dal Consorzio BR4, mentre il dott. Paolo Papapietro, Coordinatore strategico della Cabina di regia degli ATS provinciali, argomenterà su “Percorsi di autonomia della disabilità PNRR negli ATS della Provincia di Brindisi”.

Per le associazioni, il Presidente di ITALIABILE Mino Lupo si soffermerà sui progetti di autonomia delle persone diversamente abili nella pratica sportiva, mentre il Presidente Alessandro Cazzato, per “Il bene che ti voglio”, punterà l’attenzione sui modelli per favorire l’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Modererà l’incontro l’avv. Alessandro Nocco, referente e coordinatore per la Puglia della Cooperativa Socioculturale. L’iniziativa, aperta alla partecipazione degli interessati, è organizzata dal Comune di Torre Santa Susanna in collaborazione con il Consorzio ATS BR4.