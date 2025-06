Il prossimo Venerdì 27 giugno, nel Chiostro S. Francesco presso piazza della Libertà di Ostuni, avrà luogo un incontro pubblico in prossimità della Giornata Mondiale del Rifugiato. La manifestazione è stata organizzata dalla cooperativa Solidarietà e Rinnovamento, ente gestore del Centro SAI “Azad” di Ostuni, e dal Comune di Ostuni, per celebrare il 25⁰ anno del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati in vigore dal 2001, anno di inizio delle attività anche ad Ostuni, tra i promotori dei servizi e della rete.

Il progetto Sai del Comune di Ostuni accoglie famiglie nella delicata posizione di non avere ancora regolarizzato la propria permanenza in Italia, mediante l’ottenimento di un documento che permetta loro di vivere e lavorare o che, avendo ricevuto da poco una forma di protezione dallo Stato italiano, inizia un processo di inserimento autonomo nella vita della nostra città.

L’iniziativa si aprirà alle ore 18.00 con l’esposizione degli elaborati delle scuole e delle associazioni locali e con la mostra “Ritratti dal mondo” del fotografo Salvatore Valente riguardanti il tema della serata: “il documento”.

Il documento non è solo un pezzo di carta, è la soglia tra l’invisibilità e la possibilità di avere una voce, di accedere ai diritti fondamentali. L’irregolarità, al contrario, è una forma di non-esistenza civile, una condizione che priva le persone non solo di diritti, ma della stessa possibilità di essere riconosciute come parte della comunità.

La serata proseguirà alle 18.30 con “Cittadini del mondo”: laboratori didattici per ragazzi e adulti con Letture animate, Racconti collettivi, Sintesi espressive, Visioni poetiche, redazione del proprio “documento di unicità”.

Alle 19.30 ci saranno i saluti istituzionali e dei brevi interventi di associazioni, referenti ed ospiti del SAI.

La serata si concluderà alle 20.30 con il concerto “Musiche dal Mondo” a cura del gruppo 3Beat: sax/voce, chitarra, percussioni/batteria che spaziano dalla World Music al jazz, dal rock alla musica classica, dalla canzone d’autore alla sperimentazione.

Durante l’iniziativa treccine, tatuaggi all’hennè, truccabimbi coloreranno la serata e i presenti. Tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a partecipare.