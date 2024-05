In occasione della Giornata mondiale senza tabacco indetta dall’Oms, il 31 maggio dalle 9 alle 13 la Asl Brindisi si terrà un convegno nella sala conferenze dell’Autorità portuale con un punto informativo aperto ai cittadini.

Responsabile scientifico dell’evento divulgativo, dal titolo “La giornata del respiro”, è Eugenio Sabato, direttore del reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi che ha curato l’organizzazione. I relatori approfondiranno differenti patologie respiratorie e le loro possibili cause.

Interverranno per i saluti istituzionali il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il presidente della Provincia Toni Matarrelli, il presidente dell’Ordine dei medici Arturo Oliva, e il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna.

I lavori saranno moderati da Gigantelli e Sabato, a cui è affidata la relazione introduttiva dal titolo “il fumo di tabacco: una dipendenza non un vizio”. Ai risultati di un’indagine sul fumo di tabacco tra operatori e studenti è dedicato l’intervento di Maria Veronica Palma, medico del reparto di Pneumologia del Perrino; Susi Epifani, medico dell’Unità di Statistica ed Epidemiologia parlerà dei tumori del polmone nella provincia di Brindisi, Mario Criscuolo, relatore per l’Ordine dei medici, si soffermerà sull’inquinamento atmosferico nel territorio brindisino. La pneumologa del Perrino Valeria Vecchio affronterà il tema dei disturbi respiratori nel sonno e guida delle auto, mentre l’intervento conclusivo sarà di Stefano Termite, direttore del Dipartimento di Prevenzione, sul rilascio della patente di guida nei pazienti affetti da osas, la sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

All’ingresso sarà allestito un punto informativo aperto ai cittadini: il personale sanitario effettuerà gratuitamente la spirometria e la misurazione del monossido di carbonio (con smokerlyzer) e darà consigli sulla disassuefazione dal fumo di tabacco. Inoltre è prevista una dimostrazione pratica sulle tecniche di primo soccorso.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI