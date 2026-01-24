In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, istituito con la legge 20 luglio 2000, n.211, martedì 27 gennaio, alle ore 10:30, si terrà presso la sede del Palazzo di Governo la cerimonia commemorativa per ricordare la Shoah, lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, e di coloro che hanno subito la deportazione e la prigionia nei campi nazisti.

Alla manifestazione, promossa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito provinciale di Brindisi e la Direzione dell’Archivio di Stato di Brindisi, prenderanno parte le Autorità civili, militari e religiose della provincia e una rappresentanza degli studenti degli istituti scolastici del territorio.

La cerimonia sarà aperta da un momento di riflessione storica sulla tragica esperienza della Shoah, a cura del professore Giacomo Carito, Presidente della Sezione della Società di Storia Patria di Brindisi, che offrirà ai presenti un approfondimento sul ruolo svolto dalla città di Brindisi quale snodo logistico e simbolico dell’emigrazione del popolo ebraico.

Nell’occasione, presso la Prefettura saranno esposti i lavori realizzati dagli studenti sul tema, ed allestita una mostra documentaria curata dall’Archivio di Stato di Brindisi.