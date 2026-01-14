Il 17 gennaio 2026, alle ore 10.00, presso la sede dell’Istituto “M. L. Flacco” a Brindisi, in Via del Lavoro n. 21/E, l’ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” terrà un Convegno dal titolo “GIOVANI, UNIVERSITA’, INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Nuove competenze economiche per un lavoro che cambia”

All’evento interverranno illustri relatori:

– Prof. Avv. Piermassimo Chirulli, docente di Diritto della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;

– Dott.ssa Barbara Branca, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi;

– Dott. Cosimo Simone, Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi;

– Ing. Laura De Rocco, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi;

– Stefano Casoar, Imprenditore e Presidente della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Brindisi.

Introdurrà i lavori il Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia Portolano.

Il focus del convegno verterà sull’intreccio tra mondo della Scuola, giovani e intelligenza artificiale che sta trasformando profondamente il mondo del lavoro. L’AI non è solo una tecnologia emergente, ma un fattore strutturale che ridisegna il lavoro futuro e ridefinisce professioni, competenze e percorsi formativi.

La Scuola è chiamata a svolgere un ruolo centrale nel preparare i giovani a questa trasformazione. Non si tratta solo di formare esperti di tecnologia, ma di accompagnare una nuova generazione verso competenze capaci di unire conoscenze digitali, pensiero critico e creatività.

Tutti sono invitati a partecipare al convegno, in particolare gli studenti e le relative famiglie del Settore Economico dell’Istituto e della Scuola secondaria di primo grado.

Durante l’evento interverranno anche gli alunni e gli ex diplomati dell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali, indirizzo AFM, che racconteranno il percorso formativo svolto e come le competenze economiche, tecniche ed informatiche hanno determinato il loro successo.