Giovedì 29 gennaio, a partire dalle ore 17.30, la Casa di Quartiere di Tuturano “Gala House” accoglie l’incontro “Open Lab: Tuturano ti vorrei”, una festa pubblica per presentare le attività rivolte a bambini, giovani e adulti. Dal mese di febbraio, esperti, appassionati e ospiti animeranno lo spazio con attività gratuite e multidisciplinari.

I laboratori e i percorsi formativi proposti prevedono attività differenziate per contenuto e target: dalle sperimentazioni artistiche per bambini alla fotografia, dalla street art alla comunicazione digitale, dall’educativa di strada all’autoproduzione musicale. L’offerta prevede, inoltre, l’attivazione di percorsi di formazione rivolti sia a giovani under 35 che ad adulti. Tra questi “Fondamenti di impresa e identità” e “Dall’idea al progetto” un programma che accompagna i partecipanti nella realizzazione di idee attraverso la progettazione e il fundraising sociale e culturale.

Inoltre, dal 20 al 28 febbraio, la Casa di Quartiere accoglierà la Scuola Open Source con il laboratorio “XYZ – Viaggio intorno al sole”, un’esperienza intensiva di ricerca e co‑progettazione aperta a tutti e ideata per ripensare insieme lo spazio attraverso lavoro collettivo, gruppi tematici e attività pratiche. Durante il percorso i partecipanti lavoreranno su idee e prototipi per la rigenerazione e la fruizione della Casa di Quartiere da parte della comunità locale, combinando co‑progettazione, pratiche partecipative e apprendimento sul campo.

La partecipazione è gratuita e aperta a ragazzi e ragazze dai diciotto anni in su (è possibile iscriversi online entro il 12 febbraio: https://viaggiointornoalsole.lascuolaopensource.xyz/it).

Il calendario di attività nasce da una prima fase di co-progettazione, di ascolto e coinvolgimento della comunità e di diverse realtà locali che hanno partecipato attivamente al progetto, tra queste: Urban Minds Brindisi, l’Istituto Comprensivo Centro–Tuturano, il Servizio La Città dei Ragazzi, l’associazione Fr-Azione Tuturano, il SAI, l’associazione Il Curro (gestore della Casa di Quartiere), professionisti, insegnanti, famiglie, residenti e volontari.

Un cammino collettivo, costruito giorno dopo giorno insieme a giovani e adulti, per promuovere un cambiamento reale e duraturo.

“Tuturano ti vorrei” è un percorso nato per dare nuovo valore a uno spazio pubblico trasformandolo in un luogo generatore di opportunità per giovani e adulti. L’iniziativa sostiene la costituzione di un gruppo di giovani under 35 chiamati a partecipare alla co-gestione della Casa di Quartiere “Gala House”, rendendola un punto di riferimento per l’intera comunità.

L’iniziativa è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo Politiche Giovanili per l’anno 2022, sostenuta e promossa dal Comune di Brindisi, con la Direzione strategica di ImmaginAbile Impresa Sociale e la collaborazione con una rete di realtà locali.

Per conoscere il calendario completo dei laboratori e avere aggiornamenti sulle attività, è possibile seguire TuturanoTiVorrei su Facebook e Instagram o scrivere a tuturanotivorrei@gmail.com.