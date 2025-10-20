October 20, 2025
Ott 20, 2025    Posted by    news 0

Con decreto del Presidente n. 151 del 20 ottobre 2025, il Presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli ha nominato Giuseppe Ventrella nuovo Vice Presidente della Provincia di Brindisi.
La nomina segue la rinuncia dell’ex Vice Presidente Antonella Vincenti, che continuerà a svolgere il proprio incarico di consigliera provinciale.
La decisione è stata assunta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Legge Delrio”) e dallo Statuto provinciale, per garantire la continuità e la piena operatività dell’Ente.
Il nuovo Vice Presidente affiancherà il Presidente Matarrelli nelle funzioni istituzionali e lo sostituirà in caso di assenza o impedimento, contribuendo a rappresentare l’Ente nelle sue diverse attività sul territorio.

