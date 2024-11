Domenica 1°dicembre, alle 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, la Stagione Artistica organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, propone un nuovo appuntamento con cui si chiuderà la programmazione 2024.

In programma il concerto “Una storia (bella e) difficile: George Sand e Frédéric Chopin”, i cui testi sono stati redatti dal prof. Salvatore Lupo.

In questo salotto ottocentesco, solo il pianoforte di Chopin, la voce di George Sand con il partecipe commento della Voce narrante. La recitazione intende far emergere l’intensità romantica del sentimento della scrittrice che spesso si scontra con i suoi anticonformismi e la complessità della sua relazione col compositore polacco; intende inoltre evidenziare i risvolti moderni della sua personalità e della condizione femminile, con i suoi dubbi, le stanchezze, le aspettative e le delusioni. Momento dopo momento, Sand ci appare una donna contemporanea, problematica, interessante anche per le ambiguità di cui ama circondarsi.

Nell’assenza di movimenti, unici protagonisti sulla scena sono le note del compositore che si alternano ai toni della voce di George, ora aspra e sensuale, ora nostalgica e stanca.

La figura di Chopin al pianoforte è affidata a tre musicisti: Federico Bucaioni, Gioia Barbera e Sofia Curto che eseguiranno 12 brani musicali, uno dei quali impreziosito dalla voce del soprano Rosanna Volpe. George Sand sarà interpretata da Daniela Franco, mentre la Voce narrante è affidata a Leda Liso. Il concerto verrà eseguito in anteprima sabato 30 novembre, presso la stessa Scuola Musicale Comunale, per gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Ribezzo” di Francavilla Fontana, diretto dalla Preside Giuseppina Pagano.

Condurrà l’evento la giornalista Giovanna Ciracì. La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana. Ingresso libero previa prenotazione. Per info www.agimusfrancavilla.com.

