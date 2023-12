Grande fermento a Mesagne intorno alle iniziative del “Nodo Galattica”, realizzato grazie al finanziamento dell’assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Puglia. Il prossimo appuntamento in programma è per sabato 23 dicembre presso la Piazzetta Volpe, nel rione Grutti, per l’animazione territoriale mediante lo Sport attraverso varie attività ricreative utili a favorire la socializzazione e l’aggregazione giovanile. L’iniziativa promossa da Salento Fun Park propone le seguenti attività:

• 9:00 – 10:30: Corsi di Skate per bambini con istruttori qualificati. Sessioni di Surf skate per giovani appassionati guidate da esperti.

• 11:00 – 12:30: Lezioni di Roller Blades per bambini con focus sulla sicurezza.

Torneo di basket a squadre per tutte le età.

Sono aperte le iscrizioni alle attività descritte che sono completamente gratuite. Per info e prenotazioni si può chiamare il 377/4418364.

“Vieni a diverti con noi ti aspettiamo per trascorrere una bellissima giornata insieme”.

Le iniziative del “Nodo Galattica” sono seguite con grande interesse dall’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco, Antonio Matarrelli, dell’assessore alle Politiche Sociali, Anna Maria Scalera, e dal consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili, Vincenzo Sicilia, che ha permesso di realizzare il “Nodo Galattica” di Mesagne, per favorire servizi e opportunità per i giovani del nostro territorio.

Il Nodo della rete Giovani, inaugurato lo scorso 4 Novembre a Mesagne, è gestito dall’associazione Collettivo Music’Arte O.d.V., in collaborazione con l’associazione Scintilla, l’emittente Radio fonica Ciccio Riccio e l’associazione Salento Fun Park che hanno fatto rete per poter sviluppare una serie di attività alle esigenze dei giovani.

Fino adesso hanno preso il via una serie di attività come da progetto:

– “Libri e & Pop Corn”

– Laboratori Stem,

-Web Radio

Per informazioni si può contattate l’Associazione Music’Arte al numero , oppure inviare una email a: @..