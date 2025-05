KARATE, CAMPIONATI ITALIANI CADETTI FIJLKAM E COPPA ITALIA CSEN

Si sono svolti domenica 11 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Noicattaro, le Fasi Regionali di Qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti FIJLKAM ( unica Federazione di Karate riconosciuta dal CONI).

Presente con 7 atleti, c’era l’ASD Metropolitan Karate Brindisi, a difendere i colori della cittadina biancoazzurra , in una competizione che contava circa 200 atleti della categoria Cadetti (14-15 anni) a rappresentare le 49 società provenienti da tutta la Puglia!

Gli atleti dei Maestri Zonno Francesco, Spagnolo Danilo e Stea Samuel, hanno ben figurato e quasi tutti raggiunto l’obbiettivo della qualificazione ai Campionati Italiani che si terranno il prossimo 24 e 25 maggio al Centro Olimpico di Lido di Ostia.

Conquistano la qualificazione Simmini Nicolò nella 52kg, D’Errico Diego nella 57kg, Iaia Samuele nella 63kg, Marullo Matteo nella categoria Kata Maschile e infine, medaglia d’Oro e Titolo di Campionessa regionale, per il terzo anno consecutivo, a Quarta Asia nella categoria 42 kg.

Lo scorso 25 aprile, invece, presso il Palazzetto dello Sport di Pescara, la squadra brindisina a partecipato alla Coppa Italia Csen, gara Nazionale Promozionale dai numeri esorbitanti: , 120 associazioni presenti con 2233 atleti iscritti di un notevole livello tecnico.

La Metropolitan Karate, con un gruppo composto da 14 atleti agonisti e tre Tecnici, ha dato nuovamente lustro a Brindisi, evidenziando l’ottimo livello tecnico/atletico di tutto il Team nelle due specialità, Kata (forme) e Kumite (combattimento).

La Medaglia di Bronzo è andata a Corsa Sara, Cervellera Lucrezia e Delgado Nagualli nella categoria Kata Team Femminile; Quarta Asia, argento nella categoria 42kg ; e medaglia d’Oro e Titolo di Campione Italiano CSEN a Spinelli Teodoro che ha messo in fila tutti e 27 concorrenti, vincendo 5 incontri, della categoria 52 kg.

Prosegue quindi la programmazione e gli allenamenti della storica realtà marziale brindisina, presso la Palestra New Phisiodinamic e al PalaZumbo ( area seminterrata) , in vista dei numerosi appuntamenti Regionali, Nazionali ed Internazionali in programma sui vari calendari Federali e promozionali.