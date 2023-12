In un’atmosfera amichevole e cordiale, giovedì 21 dicembre nei nuovissimi ambienti open space del MediaPorto di Brindisi, si è svolta la presentazione del libro «Radio Brindisi On Air. Da Mamma Rai alle radio libere» (ed. brundisium.net). L’incontro, alla presenza degli autori Marco Greco e Domenico Saponaro, è stato coordinato dal giornalista Antonio Celeste (tra i «pionieri» dell’emittenza locale nonché autore della prefazione al volume) e ha visto la partecipazione dell’editore Oreste Pinto e del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna che – anch’egli contagiato dal clima rilassato e dai tratti goliardici dell’evento – non ha fatto mancare la propria testimonianza da diciannovenne all’epoca della nascita dell’emittenza privata, cui si sono aggiunti i racconti di altri protagonisti di quel periodo, come del resto la serata lasciava prevedere.

Al breve intervento di saluto di Daniele Spedicati in veste di «padrone di casa» quale rappresentante del Polo Biblio-Museale della Provincia di Brindisi titolare del Media Porto, ha fatto seguito l’introduzione ai contenuti del proprio lavoro da parte degli autori, e quindi un’interessante conversazione, aperta al pubblico, improntata al ricordo di episodi, perlopiù dal taglio aneddotico, di molti tra coloro che hanno vissuto con entusiasmo quella splendida e appunto indimenticabile «avventura».

Al microfono si sono avvicendati i primissimi collaboratori – all’epoca giovanissimi studenti – di Radio Video Brindisi: Mimmo Consales, Nicola Di Donna e Massimo Miceli, che hanno messo il sale alla serata animandola con la loro narrazione dei momenti più divertenti all’interno degli studi della radio.

Non è mancato, inoltre, il racconto della nascita di altre due importanti stazioni che insieme a molte altre hanno fatto la storia dell’emittenza privata brindisina: Massimo Zaccaria per Radio Giovane (simpatico il siparietto con Saponaro e Celeste per contendersi la primogenitura della propria radio di appartenenza) e Gianni Gervasi per Radio Canale 94. Insomma, vi erano tutte le premesse perché l’appuntamento (molto partecipato sia dal punto di vista del coinvolgimento del pubblico sia in termini di numero dei presenti) si caratterizzasse per un notevole interesse al tema trattato con puntualità e ricchezza di documentazione da Greco e Saponaro nel loro libro.

«Radio Brindisi On Air. Da Mamma Rai alle radio libere» (Edizioni brundisium.net, 155 pagine, 16 euro), attualmente è disponibile presso:

Mondadori Bookstore – Corso Garibaldi 38/A, Brindisi

Edicola De Torres – Piazza Vittoria, Brindisi

librerie on line

su richiesta ad Amministrazione@brundisium.net

LE FOTO SONO DI MAURIZIO DE VIRGILIS