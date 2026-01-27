La FIALS, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai lavoratori, denuncia gravi criticità di natura organizzativa e gestionale presso l’UOC di Oncologia del Presidio Ospedaliero Camberlingo di Francavilla Fontana, criticità che incidono negativamente sulla sicurezza delle cure, sulla tutela dei pazienti oncologici e sulle condizioni di lavoro dei professionisti sanitari.

In particolare, si evidenzia una distribuzione inadeguata e disfunzionale del personale infermieristico tra il Day Hospital oncologico e l’area di degenza ordinaria, che determina scoperture nei turni assistenziali, un aumento significativo del carico di lavoro e l’impossibilità di garantire standard assistenziali adeguati e continui. Un ulteriore elemento di forte preoccupazione riguarda l’assegnazione al personale infermieristico di mansioni di tipo amministrativo, non attinenti al profilo professionale. Tale situazione sottrae tempo prezioso all’assistenza diretta ai pazienti e comporta un utilizzo improprio delle competenze infermieristiche, con ricadute negative sulla qualità delle cure. La FIALS segnala inoltre il mancato riconoscimento della specificità delle competenze richieste in ambito oncologico. L’assistenza ai pazienti oncologici richiede elevati livelli di preparazione clinica e relazionale, dalla gestione di terapie complesse al monitoraggio degli effetti collaterali, fino al supporto umano e psicologico al paziente e ai familiari. Una gestione del personale che non tenga conto di tali competenze espone a rischi assistenziali e svaluta professionalità altamente specializzate.

Particolarmente allarmante è la copertura di alcuni turni con la presenza di un solo infermiere, una condizione che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e degli operatori, rendendo difficoltosa la gestione delle emergenze e delle situazioni di maggiore complessità assistenziale.

Alla luce della gravità delle criticità segnalate, la FIALS ha formalmente richiesto un incontro urgente al Direttore Generale della ASL di Brindisi, al Direttore Sanitario del Presidio Camberlingo, al Direttore della UOC di Oncologia e al Dirigente Responsabile del Coordinamento delle Professioni Sanitarie, ritenendo il confronto indispensabile per individuare soluzioni organizzative concrete e strutturali. In assenza di risposte tempestive e di interventi adeguati, la FIALS si riserva di intraprendere ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori e dei pazienti.