Si svolgerà dal 21 al 28 marzo pv a Brindisi presso la sede del Gruppo Volontariato Vincenziano in via Montenegro, 4 una Mostra di Cucito Creativo.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso formativo (durata 40 ore) che negli ultimi due mesi ha coinvolto cittadini volontari e persone fragili ed in stato di necessità che durante le lezioni hanno creato manufatti tessili con varie metodologie: dall’uncinetto al cucito, passando per il pannolencio ed il ricamo. Promotrice del corso è il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Brindisi, in collaborazione con Auser Brindisi e con la Cattedrale di Brindisi e con il supporto del CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”.

I visitatori della mostra potranno sostenere le famiglie in difficoltà seguite dal Centro San Vincenzo con un contributo libero. La mostra sarà aperta da sabato 21 a sabato 28 marzo al mattino dalle 10,00 alle 13,00 e nel pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00.