Una donna di 61 anni è stata fermata dai Carabinieri e dalla Polizia dopo aver guidato contromano sulla superstrada da Latiano a Brindisi. Per di più con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge.

E’ accaduto intorno alle 2 di questa notte (tra il 19 e 20 settembre). La donna è partita da Latiano alla guida di una Nissan Qashqai e, guidando contromano, è giunta fino alle porte di Brindisi, dove è stata fermata dalle forze dell’ordine allertate dalla telefonata di un automobilista in transito sulla statale 7.

L’auto è stata fermata da Carabinieri e Polizia nei pressi dell’ospedale “Perrino” ed è lì che è stato rilevato un tasso alcolemico superiore alla norme.

Per fortuna, la tarda ora e la scarsa circolazione stradale hanno evitato danni ad altri autovetture.

Alla donna è stata ritirata la patente, sequestrata l’auto, comminata una forte multa per violazione del codice della strada e notificata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.