Il giorno 09 febbraio, intorno alle ore 14.00, la pattuglia di questa Polstrada in servizio di vigilanza stradale fermava in zona industriale di Francavilla Fontana un autoarticolato scarico condotto da R.R. di anni 71 residente a Oria.

Nella circostanza il personale rilevava che il suddetto conducente era sprovvisto di patente di guida idonea per la conduzione del “mezzo pesante”, in quanto titolare solo di patente di categoria B anziché della “C-E”. Nell’immediatezza R.R. dichiarava che era comunque in grado di condurre il camion.

Purtroppo la guida con patente di categoria diversa ha comportato per R.R. la sanzione amministrativa di euro 5.000,00, il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi nonché la decurtazione di 10 punti sulla patente. Inoltre R.R. è stato sanzionato per ulteriori 866 euro per mancato uso del foglio di registrazione utile a verificare tempi di guida, di riposo e di velocità di cui all’art.179 CdS. A cascata sarà sanzionato, per incauto affidamento del veicolo, il proprietario in corso di identificazione.