Due nuove tappe per il tour 2025 di Guido Coraddu, pianista e autore sardo che, attraverso la forza espressiva del suo pianoforte, fa conoscere in tutta Italia la grande creatività musicale dei jazzisti isolani. Il viaggio musicale di Coraddu approda in Puglia in occasione del Festival Piano Lab, il festival dedicato al pianoforte e alla sperimentazione sonora che unisce artisti e territori in un’armonia di suoni e bellezza. L’appuntamento è sabato 2 agosto ore 20:00 in Piazza Plebiscito e domenica 3 agostoore 22:00 in Piazza Sant’Antonio a Ceglie Messapica (BR) per due serate all’insegna del pianoforte in uno degli appuntamenti più suggestivi dedicati al mondo della tastiera.

Proprio il pianoforte, protagonista del Festival, è per Coraddu molto più di uno strumento: una voce narrante, un corpo sonoro e un ponte tra passato e presente. Attraverso un linguaggio pianistico estremamente personale, raffinato e profondamente evocativo, Coraddu rilegge la memoria sonora della Sardegna, trovando nella produzione dei maestri del jazz sardo (Paolo Fresu, Antonello Salis, Bebo Ferra, Paolo Angeli, Enzo Favata, Gavino Murgia, per citarne solo alcuni) echi popolari, jazz, musica contemporanea e improvvisazione nella ricerca e ricostruzione di quello che, oggi, può essere definito jazzismo sardo.

Nel 2022, infatti, con il suo progetto Miele Amaro, ha avviato una esplorazione del jazz scaturito dalla fantasia dei musicisti isolani, alla ricerca di un denominatore comune che unificasse il loro atteggiamento nel confrontarsi con la propria identità insulare; un jazz sardo che si connotasse come una espressione riconoscibile di uno dei più fecondi linguaggi artistici praticati nell’isola in epoca contemporanea. Miele Amaro non è solo un progetto musicale, ma un viaggio poetico che racconta l’identità, la solitudine e la bellezza aspra della Sardegna, rendendo Coraddu un autore e portavoce sensibile di un patrimonio che continua a rinnovarsi attraverso il suo tocco.

