Happy Casa Brindisi comunica che è possibile acquistare i biglietti singoli per assistere alla prima partita casalinga del nuovo anno 2024, in programma al PalaPentassuglia domenica 7 gennaio tra la squadra biancoazzurra e l’attuale capolista della Legabasket Serie A, la Germani Brescia.

Contemporaneamente, prosegue la vendita dei tickets per la prossima partita interna di campionato, prevista sabato 23 dicembre alle ore 18:30 vs Givova Scafati. Qui di seguito i match attualmente disponibili:

PARTITA IN PROGRAMMA:

• Happy Casa Brindisi vs Givova Scafati |CATEGORIA B|– sabato 23 dicembre ore 18:30

• Happy Casa Brindisi vs Germani Brescia |CATEGORIA B|– domenica 7 gennaio ore 17:30

Si ricorda che le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A-B-C).

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio (€1.50 di prevendita aggiuntiva)

Brindisi e la Serie A, i tifosi e i nostri colori: ONE LOVE!

TABELLA PREZZI VS BRESCIA:



