HAPPY CASA BRINDISI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: 68-81 (15-24, 30-42, 48-60, 68-81)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 16 (5/8, 1/5, 6 r.), Mitchell 6 (2/5, 0/6), Laquintana 7 (3/3, 0/4, 2 r.), Laszewski 7 (1/3, 1/3, 8 r.), Riismaa 9 (2/2, 1/1, 1 r.), Lombardi 2 (1/1, 2 r.), Johnson 6 (3/6, 0/1, 2 r.), Bayehe 8 (2/4, 0/1, 7 r.), Kyzlink 7 (1/1, 1/4, 2 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Corbani.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 4 (2/4, 0/2, 2 r.), Bamforth 21 (5/7, 2/4, 5 r.), Bluiett 16 (4/5, 2/4, 5 r.), Visconti 7 (1/4, 1/2, 6 r.), Ford 5 (1/4, 1/2. 6 r.), Tambone 16 (4/6, 2/5, 2 r.), Mazzola (0/1 da 3, 4 r.), Schilling 3 (0/1, 1 r.), Totè 9 (2/7, 4 r.), Stazzonelli ne, Maretto ne. All.: Buscaglia.

ARBITRI: Lo Guzzo – Bettini – Valleriani.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 16/22, Pesaro 9/15. Perc. tiro: Brindisi 24/58 (4/25 da tre, ro 10, rd 23), Pesaro 27/55 (7/19 da tre, ro 6, rd 26).

La terza partita stagionale porta la terza sconfitta consecutiva in campionato per la Happy Casa Brindisi, ancora ferma a quota zero in classifica. Pesaro vince al PalaPentassuglia 68-81 indirizzando il match dalla palla a due con un break di 20-0 a metà primo quarto. Brindisi soffre l’assenza di due quinti dello starting five ideale, Sneed e Senglin out per infortunio, e riesce a scuotersi dal punto di vista nervoso fino al -4 del terzo quarto. Le basse percentuali al tiro però non premiano gli extra sforzi della squadra di coach Corbani, in evidente difficoltà in fase di attacco per un eloquente 4/25 al tiro dalla distanza. Bamforth e Tambone guidano magistralmente in attacco la Carpegna Prosciutto, capaci di controbattere e mettere il sigillo nei momenti topici e caldi dell’incontro. I tentativi di rimonta biancoazzurri sbattono sul ferro e lo scoramento generale prende spazio nel finale di partita.

Si ritorna in campo mercoledì sera per la prima giornata di FIBA Europe Cup al PalaPentassuglia tra Brindisi e Saragozza, palla a due alle ore 20:30.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi