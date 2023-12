HAPPY CASA BRINDISI-OPENJOBMETIS VARESE: 86-81 (27-21, 40-32, 57-59, 86-81)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 15 (3/6, 3/7, 3 r.), Jackson 7 (1/5, 1/3), Laquintana ne, Sneed 16 (1/3, 3/5, 7 r.), Laszewski 22 (5/7, 2/3, 6 r.), Riismaa 2, Senglin 17 (4/5, 3/5, 2 r.), Lombardi 2 (0/1, 0/1, 1 r.), Bayehe 4 (2/4, 2 r.), Johnson 2 (1/6, 5 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

OPENJOBMETIS VARESE: Shahid 9 (2/2, 1/2, 3 r.), Cauley-Stein 10 (3/3, 4 r.), Ulaneo 5 (2/4, 2 r.), Woldetensae 7 (1/4, 1/5, 3 r.), Moretti 14 (1/6, 1/3, 6 r.), Librizzi (2 r.), Hanlan 23 (6/10, 3/7, 5 r.), Vurginio ne, Assui N’Guessan ne, Brown 7 (0/1, 2/5, 5 r.), Young 6 (2/4, 0/1, 4 r.). All.: Bialaszewski.

ARBITRI: Lo Guzzo – Bartoli – Catani.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/18, Varese 23/29. Perc. tiro: Brindisi 28/53 (13/27 da tre, ro 6, rd 26), Varese 25/57 (8/23 da tre, ro 7, rd 29).

Seconda vittoria in campionato per la Happy Casa Brindisi che può finalmente tornare a respirare a pieni polmoni conquistando due punti fondamentali in classifica, riducendo a due lunghezze il distacco da Varese in terzultima posizione. Una domenica di felicità in casa brindisina dopo aver trattenuto il respiro per l’arco dei quaranta minuti vissuti a grande intensità, diversi strappi e grande determinazione in fase offensiva e difensiva. L’approccio al match è di quelli da grande serata, con un parziale di 27-11 mettendo in mostra il miglior Morris in fase realizzativa. Gli ospiti non stanno a guardare e invertono l’inerzia della partita grazie alle fiammate di Hanlan, autore di ben 16 punti personali nel terzo quarto, conducendo fino al 54-59 del 30’. Nel momento di maggiore difficoltà, con Bayehe e Sneed out per falli personali e Johnson ancora non in perfette condizioni fisiche, è Laszewski a prendersi la scena mischiando le carte in tavola nella lotta contro l’ex NBA Cauley-Stein. Nate realizza punti decisivi e non soffre mai in difesa la stazza dell’avversario, liberando il pitturato alle invenzioni del duo Senglin-Jackson in cabina di regia nei minuti finale. E’ festa finale per un urlo liberatorio al PalaPentassuglia.

Si tornerà in campo domenica 17 dicembre alle ore 20:00 al PalaSerradimigni per la sfida vs Sassari.

