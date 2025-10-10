Nella mattinata del 5 ottobre scorso, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, il Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia ha svolto un servizio all’interno dell’area di parcheggio del centro commerciale “Le Colonne”. Durante l’attività, i militari hanno sorpreso e identificato due soggetti intenti a esercitare, senza la prescritta autorizzazione, l’attività di posteggiatore o guardamacchine, ai quali sono state immediatamente contestate due violazioni amministrative ai sensi del Codice della Strada per l’esercizio non autorizzato dell’attività. Le somme di denaro indebitamente percepite sono state sottoposte a sequestro in vista della successiva confisca. In aggiunta alla sanzione amministrativa, i soggetti sono stati segnalati all’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’eventuale applicazione della misura di prevenzione amministrativa denominata “D.A.S.P.O. urbano”. Introdotta nel 2017, tale misura prevede l’allontanamento e il divieto di accesso a specifiche aree urbane per coloro che, con la propria condotta, ostacolano il decoro, la sicurezza o la libera fruizione degli spazi pubblici.

La legge, inoltre, prevede che, qualora nell’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo venissero impiegati minori, o in caso di recidiva con provvedimento definitivo, la legge prevede l’applicazione della pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000,00 a 7.000,00 euro.

L’attività rientra nella costante azione di prevenzione e controllo delle Forze dell’Ordine volta a contrastare l’illegalità diffusa e a garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini.