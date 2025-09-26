September 26, 2025
Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore alimentare, intensificati a seguito dei recenti casi di botulismo, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno operato una verifica igienico-sanitaria presso uno stabilimento di produzione di conserve vegetali della provincia di Brindisi.

La verifica, scaturita da una minuziosa attività ispettiva del N.A.S., ha permesso di riscontrare la non conformità di oltre 1.200 Kg di vegetali sott’olio, confezionati in vasi di vetro privi di etichettatura e di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare.

Le violazioni riscontrate hanno portato al sequestro amministrativo delle conserve per un valore commerciale complessivo di circa 25.000 euro ed alla contestazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie.

