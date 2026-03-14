Quali sono le sfide che i giovani affrontano nella società di oggi? Come possiamo intervenire contro il disagio e l’emarginazione?

L’Associazione Culturale MIGLIO 365 e il Polo BiblioMuseale di Brindisi, organizzano, per martedì 17 marzo 2026 alle ore 17:30, al Museo F. Ribezzo di Brindisi (Piazza Duomo), il convegno dal titolo “ I giovani nella società attuale tra disagi ed emarginazione: quali rimedi?”.

L’incontro, di elevato spessore scientifico ed istituzionale, patrocinato dal Presidente del Consiglio Regionale della Puglia e dal Comune di Brindisi, dopo i saluti istituzionali dell’Avv. Carmela Lo Martire (Presidente dell’Associazione MIGLIO 365) e dell’Arch. Emilia Mannozzi (Direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi), avrà come relatori voci autorevoli del panorama accademico, giuridico e sociale: la Dott.ssa Paola Liaci (magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce); la Prof.ssa Rosa Parisi (professore associato di Antropologia Sociale e della Famiglia di Unisalento); la Dott.ssa Elvira D’Alò (pedagogista clinico e mediatrice familiare).

Interverranno al dibattito, oltre agli studenti del Liceo Marzolla e Simone Durano, studenti di altri istituti scolastici del territorio.

Modera Francesco Buongiorno (già Presidente dell’Istituzione per la Prevenzione dell’Emarginazione e del Disagio Sociale nella città di Brindisi).

La partecipazione è rivolta a tutta la cittadinanza.