Portare la musica e il confronto tra i musicisti nei centri storici e nelle grandi arene pugliesi. È questa la visione alla base di Stupor Mundi, il festival che si propone di coniugare parole e suoni in un viaggio autentico tra bellezza, riflessione e spettacolo. L’edizione 2025 partirà ufficialmente con un evento d’eccezione: un talk show e un live acustico dei Negrita, che si racconteranno sul palco insieme a Gianmaurizio Foderaro, storica voce della radio italiana e volto di Rai Isoradio.

L’evento inaugurale si terrà a Mesagne, in Piazza Orsini del Balzo, il 28 luglio 2025 alle ore 21.30, con il patrocinio del Comune di Mesagne. La serata sarà prodotta da New Music Promotion e Palco Reale, partner dello show Rai Isoradio, e unirà il fascino del centro storico mesagnese all’energia del rock italiano più vero.

Tempo di nuova musica per i Negrita: a sette anni dal loro ultimo lavoro in studio, la band toscana è tornata con un nuovo album, l’undicesimo, dal titolo “Canzoni per anni spietati”. Nove brani che sono un atto di libertà creativa e di pensiero, uno sguardo profondo e critico su una contemporaneità sempre più omologata. I Negrita dimostrano di avere ancora molto da dire, e lo faranno in un live acustico in trio, tra parole, musica ed emozioni condivise con il pubblico.

Durante la serata, Gianmaurizio Foderaro dialogherà con la band ripercorrendone i trent’anni di carriera: tre decenni di rock italiano vissuti senza compromessi, con la forza dell’irruenza giovanile e la lucidità della maturità. Sarà un’occasione per riflettere sulla società attraverso la musica, con un occhio a Bob Dylan e uno al rock and roll, ma anche per riascoltare dal vivo il sound energico e profondo che ha reso celebri i Negrita.

I biglietti per l’evento saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 8 maggio su Ticketone e Vivaticket. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica autentica, le storie vere e la magia delle piazze storiche pugliesi.