Una pasqua sofferente a causa della Pandemia del Covid, ma ancor più sofferente per quei piccoli fanciulli costretti anche a passarla nel reparto Pediatria di Brindisi. Non sono mancati grandi gesti di solidarietà in questo periodo pasquale, ed in questo quadro non potevano mancare i volontari della sezione Anps di Brindisi (Associazione Polizia di Stato) dove, sabato 3 aprile, hanno consegnato le uova di pasqua al reparto che ospita i piccoli.

Un grande gesto di solidarietà in cui i volontari sperano di rendere felici i bambini in queste giornate di feste più difficili del solito.

Volontari e professionisti che operano e si prodigano ad aiutare chi sta peggio di noi, piccoli gesti ma grandi gesti per questi bambini.

E tanti sono anche i ringraziamenti dovuti: al primario dott. Moramarco che ha dato questa possibilità, e alla dottoressa Del Sordo che ha accolto l’associazione a braccia aperte!!! E un GRAZIE ugualmente immenso alla direttrice dell’ipercoop Antonella Malinconico che con un gesto di massima umanità, ha donato un grande uovo di plastica kinder con all’interno tutte le sorprese da collezione, da distribuire ad ogni piccolo combattente del reparto!

Gesti da parte dei volontari della Associazione Polizia di Stato di Brindisi per regalare un sorriso e augurare una serena pasqua a quei bambini che hanno tanto bisogno.