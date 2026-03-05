Un racconto che parla ai ragazzi, ma che interpella anche gli adulti. È questo lo spirito dell’incontro dedicato alla presentazione e al firma-copie del libro “Possiamo essere tutto”, graphic novel realizzata da Francesca Ceci e Alessia Puleo e pubblicata da Tunué, con il patrocinio di Amnesty International.

L’appuntamento è in programma giovedì 12 marzo alle ore 18.00, presso la libreria Pupilla, in viale Commenda 36A, con ingresso libero. L’incontro è aperto a ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su, oltre che agli adulti interessati ad approfondire un tema centrale del nostro tempo: la costruzione dell’identità in una società sempre più plurale.

Al centro della storia c’è la famiglia Fares, di origine marocchina e di religione islamica, che vive in Italia da molti anni. Il padre Salim, la madre Nur e i loro figli – Raja, Amal e il più piccolo Hadi, nato a Roma – affrontano quotidianamente la sfida di tenere insieme due mondi culturali.

In particolare, le sorelle Raja e Amal crescono sul filo sottile che unisce e allo stesso tempo separa la tradizione familiare e la realtà in cui sono cresciute. Vivono l’equilibrio instabile tra la cultura marocchina e quella italiana, tra la religione ricevuta e il desiderio di scegliere liberamente il proprio percorso. Intorno a loro si intrecciano amicizie, incomprensioni, stereotipi, paure, ma anche momenti di scoperta e vicinanza.

La graphic novel affronta con sensibilità una domanda che riguarda tutti: cosa rende davvero ciascuno di noi quello che è?

Quali parti della nostra identità siamo pronti a mostrare senza timore? Quali preferiamo nascondere per evitare diffidenza, esclusione o giudizio?

Domande difficili anche per gli adulti, che diventano ancora più complesse nel periodo della crescita, quando il desiderio di essere accettati spinge spesso a cercare modelli riconoscibili e socialmente “normali”.

Come ricorda una celebre frase del Dr. Seuss: «Sii chi tu sei e dì ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano, e quelli che contano non ci fanno caso».

L’incontro con l’autrice offrirà l’occasione per dialogare su identità, libertà personale, differenze culturali e diritti, temi che attraversano il libro e che riguardano da vicino le nuove generazioni. Un momento di confronto che, partendo dal linguaggio diretto della graphic novel, invita a riflettere sul valore della diversità e sulla possibilità, per ciascuno, di essere davvero se stesso. 📚✨