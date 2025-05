È prevista la sospensione temporanea della circolazione contestualmente al passaggio della carovana ciclistica nonché l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati delle strade coinvolte dalla manifestazione. Tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per l’evento

Fasano – Si informa la cittadinanza che, in occasione del passaggio nel territorio di Fasano della 4ª tappa Alberobello-Lecce della 108ª edizione del Giro d’Italia di ciclismo, martedì 13 maggio p.v., su disposizione della Prefettura e della Questura, il Comune di Fasano e la Polizia Locale, con ordinanze numero 005 del 05/05/25 e 187 del 07/05/25, hanno predisposto le seguenti modifiche alla normale viabilità cittadina e la chiusura per l’intera giornata delle scuole di ogni ordine e grado (l’ordinanza sindacale non è riferita ai servizi di asilo nido erogati sul territorio comunale).

Su tutto il percorso di gara, SS 16 (uscita per Fasano), Via dell’agricoltura, Via Roma, S.S. 16, C.so Nazionale (Pezze di Greco), sp. 93 Speziale, sp.93 Montalbano, saranno istituiti i divieti di sosta su ambo i lati e la sospensione della circolazione nelle strade comunali interessate dal percorso della gara.

Nel dettaglio, i divieti di sosta con rimozione coatta, su ambo i lati della carreggiata stradale, sono validi dalle ore 07:00 del 13 maggio e sino al termine della manifestazione, mentre la sospensione della circolazione nelle strade comunali interessate dal percorso della gara sarà attiva dalle 12:00 di martedì 13 maggio e sino al termine della manifestazione sportiva.

Le strade interessate, su disposizione della Prefettura, saranno completamente transennate con i varchi presidiati. Il passaggio della carovana del Giro d’Italia nel territorio comunale è previsto per le ore 14:20 circa.

Si consiglia alla cittadinanza di valutare attentamente gli spostamenti, da e per le aree interessate dal passaggio del Giro d’Italia, onde evitare il rischio di rimanere bloccati dopo le ore 12:00.

