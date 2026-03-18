Il Simt, il Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale, dell’ospedale Perrino di Brindisi, diretto da Antonella Miccoli, ha partecipato a un simposio internazionale di emovigilanza. Durante l’incontro è stato presentato un lavoro relativo a uno studio effettuato dal 2020 al 2025 sui depositi di Ferro e l’impatto che ha la donazione di sangue a tutela della salute del donatore di emocomponenti nella provincia di Brindisi. Il titolo del poster brindisino, l’unico proveniente da una realtà meridionale sui 34 presentati provenienti da ogni parte del mondo, è Systematic ferritin monitoring in blood donors: the Simt Perrino Brindisi experience.

“Non si tratta solo di raccogliere sangue – ha spiegato Maria Carmela Guerrese, medico del Simt presente all’evento internazionale -, ma di proteggere chi lo dona. La ricerca ha analizzato come le riserve di ferro dei donatori brindisini reagiscono nel tempo, con l’obiettivo di garantire la massima salute del donatore nel lungo periodo, personalizzare gli intervalli tra le donazioni in base alle riserve reali di ciascuno, prevenire la carenza di ferro prima ancora che si manifesti”.

Miccoli ha aggiunto che “portare i dati della provincia di Brindisi su un palcoscenico internazionale conferma il rigore scientifico e la dedizione della nostra sanità locale. Donare il sangue a Brindisi significa entrare in un percorso di salute monitorato e all’avanguardia. Un grazie particolare va a tutto il personale del Simt, senza il quale questo poster non avrebbe mai visto la luce. Ringraziamo tutti i donatori che hanno reso possibile questa ricerca con il loro gesto altruista: anche per proseguire lungo questo percorso, invitiamo ancora una volta tutti a venire a trovarci al Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino che è aperto ogni giorno dalle 8 alle 19, eccezion fatta nei pomeriggi in cui sono programmate le raccolte di sangue itineranti poiché il personale va in supporto delle associazioni di volontariato che organizzano gli appuntamenti”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI