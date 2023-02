Il Prefetto Michela La Iacona ha ricevuto nella mattinata odierna in visita istituzionale il Generale di Divisione Fabrizio Toscano, Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Puglia.

L’incontro ha costituito l’occasione per sviluppare un proficuo scambio di considerazioni sulle delicate funzioni svolte dalla Guardia di Finanza, tese non solo a combattere ogni forma di distorsione delle attività economiche, ma anche a individuare e contrastare efficacemente i traffici illeciti nonché eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e produttivo locale.

Il Prefetto ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno profuso sul territorio e per gli eccellenti risultati conseguiti dai vari reparti contro ogni forma di illegalità economica.

Ha anche riconosciuto il prezioso contributo fornito dalla Guardia di Finanza per garantire, in piena sinergia con le altre Forze di Polizia, la sicurezza e l’ordine pubblico nelle aree più sensibili del capoluogo e della provincia.