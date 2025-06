Il Comune di Brindisi partecipa assieme all’Ambasciata dell’India alla “Giornata Internazionale dello Yoga 2025”, che si celebra domenica 22 giugno prossimo e pertanto, dalle 19:30 alle 21:30, invita sullo splendido Lungomare Regina Margherita (vicino a Palazzo Montenegro – Brindisi), per una serata all’insegna del benessere, della natura e dell’armonia.

La pratica sarà guidata dal maestro Eugenio Riganello della Federazione Italiana Yoga e si sottolinea come l’evento sia gratuito e aperto a tutti con i promotori che invitano i partecipanti a portare con loro un tappetino e, se si vuole, un cuscino.

L’Ambasciata indiana in Italia, per questa iniziativa di yoga al tramonto, farà dono a tutti i partecipanti di una maglietta.