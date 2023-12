La Giunta Comunale di Brindisi ha adottato una delibera con la quale rinuncia al finanziamento riguardante il progetto per la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclo-pedonali nell’area urbana e sub-urbana a nord dell’abitato di Brindisi.

Il progetto redatto dall’Amministrazione Rossi aveva guadagnato un finanziamento di 800mila euro dalla Regione e prevedeva la realizzazione di una pista ciclabile nella zona a nord del centro abitato di Brindisi, comprendendo, l’Aeroporto di Brindisi, la Chiesa di Santa Maria del Casale, zone caratterizzate dalla presenza di uffici e scuole, i parchi del Cillarese, Sbitri e Punta Penne – Punta del Serrone, percorrendo parte della litoranea via di Torre Testa (ex S.P. 41), identificata dal PPTR quale Strada Panoramica, collegando altresì i percorsi ciclo-pedonali già realizzati ed in corso di realizzazione e le contrade esistenti lungo la costa, distaccate dal centro abitato e scarsamente servite, come ad esempio Contrada Betlemme.

La delibera motiva la scelta a causa delle criticità inerenti la realizzazione del progetto, soprattutto legate all’interdizione di spazi a parcheggio lungo la litoranea nord lato mare. In particolare le problematiche sarebbero particolarmente scontate nella zona di via Materdomini, nel tratto con pista ciclabile in sede propria lato mare lungo la SP41 da Materdomini fino all’inizio di Punta del Serrone ed in quello successivo che va da Punta del Serrone a parco Sbitri.

Pertanto, considerato che l’Amministrazione Comunale di Brindisi intende perseguire l’obiettivo della valorizzazione e la crescita della quota di mobilità ciclabile nel territorio anche attraverso la creazione di servizi e di un buon sistema di comunicazione, al fine di rendere fruibile l’intervento e di favorire l’accettazione da parte dell’utenza, nella fase transitoria di variazione del sistema di mobilità in favore di nuovi sistemi di trasporto sostenibili incluso le piste ciclabili, portando gli utenti a percepirle come un ulteriore sistema di trasporto e non un ostacolo alla mobilità con la riduzione della larghezza delle carreggiate stradali.

La delibera conclude dando mandato al Dirigente del Settore Lavori e Opere Pubbliche-Trasporti di procedere con la rinuncia al finanziamento attuale, la rimodulazione del progetto e l’individuazione di nuove soluzioni che possano essere proposte in future linee di finanziamento analoghe. La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.