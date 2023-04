Sportello Unico Digitale e Sistema Informativo Territoriale, il Comune di Mesagne ha presentato il software e la piattaforma digitale con cui l’Ente rivoluziona la gestione di tutte le pratiche legate all’edilizia residenziale, dalle segnalazioni certificate di inizio attività, alle comunicazioni di inizio lavori, ai permessi di costruire e ad ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia. I dettagli sull’attivazione dell’innovativo strumento sono stati presentati lunedì mattina nel corso dell’incontro convocato presso l’Aditorium del Castello comunale al quale hanno preso parte i tecnici comunali e i professionisti del territorio interessati all’uso dell’innovativo strumento.

“In linea con gli obiettivi di attuazione delle strategie di digitalizzazione dell’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il sindaco della città di Mesagne, Antonio Matarrelli – tramite il SUE, la documentazione che fino a poco tempo fa veniva presentata in copia cartacea presso gli uffici pubblici potrà essere trasmessa comodamente e in tutta sicurezza da casa o dai luoghi di lavoro, evitando code e ritardi. Lo strumento favorisce una maggiore trasparenza delle procedure edilizio-amministrative, apportando vantaggi rispetto alle tempistiche di rilascio di autorizzazioni e permessi di costruire e con ripercussioni di rilievo anche sul mercato economico dell’edilizia”.

Con l’obiettivo di sostenere il cittadino nell’attività di redazione delle richieste autorizzative online, il Comune di Mesagne ha progettato e attivato due sistemi di supporto, si tratta di uno sportello digitale per la presentazione guidata delle pratiche edilizie di qualsiasi natura e l’attivazione di un sistema informativo territoriale consultabile anche dai non addetti ai lavori. “Il Sistema permetterà ai cittadini e ai tecnici di visionare in tempo reale vincoli e relative norme tecniche di attuazione delle proprie particelle catastali. Tali informazioni – ha spiegato Giuseppe Semeraro, vicesindaco della Città di Mesagne con delega all’Urbanistica, parlando del SIT – risulteranno aggiornate e si potrà estrapolare un Certificato di Destinazione urbanistica completo”.

La nuova procedura – come ha evidenziato durante l’incontro informativo l’ing. Rosabianca Morleo, responsabile comunale dell’ufficio Edilizia – consente di monitorare costantemente l’avanzamento delle istanze inoltrate, offrendo all’utente un più agevole accesso agli elementi normativi e a tutte le altre informazioni necessarie per la presentazione e lo svolgimento delle pratiche. Lo Sportello facilita le relazioni fra l’Amministrazione comunale e il privato, snellendo il rapporto con le altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento. Il link per accedere al SUE è già disponibile sul Sito istituzionale all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it (si accede dalla voce siti tematici – servizi interattivi), mentre al SIT si potrà accedere a partire dal prossimo 15 aprile. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0831.732224/5, ufficio comunale Edilizia, Pianificazione Territoriale e Ambiente.