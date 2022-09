Il confetto riccio di Francavilla Fontana, riconosciuto nelle scorse settimane nuovo Presidio Slow Food, sbarca a Torino dove sarà tra i protagonisti del Terra Madre Salone del Gusto, il più grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito ed equo.

Visitatori e buongustai provenienti da tutto il mondo potranno apprezzare questo “dolce povero” della tradizione francavillese e ammirarne la lavorazione. La presentazione ufficiale, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive e di una delegazione di maestri ricciai, è in programma sabato 24 settembre alle 11.30.

Questo importante risultato premia il lavoro condotto negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale e dai produttori.

Il riconoscimento di Presidio Slow Food fa entrare di diritto Francavilla Fontana nel circuito delle comunità che operano per salvaguardare e tramandare alle nuove generazioni i prodotti della tradizione. Tra i compiti prefissati dal presidio francavillese c’è la tutela delle varietà locali di mandorla come la tondina, la catuccia, la spappacarnale e la carluccio che costituiscono l’ingrediente base del confetto riccio.

Non è la prima volta che il riccio si fa apprezzare a livello internazionale. Già nel 1912 questo prodotto ottenne la medaglia d’oro alla Fiera dei Sapori di Parigi. In tempi più recenti, precisamente nel 2004, ha ottenuto il riconoscimento di “prodotto agroalimentare tradizionale” dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Gli elementi base del riccio sono mandorle, acqua e zucchero con l’aggiunta di aromi naturali come il cedro o il limone. La lavorazione avviene in un particolare pentolone di rame, noto come la conca, fissato con due corde ad un bilanciere appeso al soffitto.

Il confetto riccio continua a vivere nelle tradizioni di Francavilla Fontana e, grazie a questo importante palcoscenico, è pronto per farsi apprezzare sempre di più a livello nazionale ed internazionale.

Francavilla Fontana